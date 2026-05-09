Il Sindaco di Bucciano, Pasquale Matera, ha inviato una nota ufficiale al direttore generale dell’Asl di Benevento, dottoressa Tiziana Spinosa, per manifestare la piena e immediata disponibilità dell’amministrazione comunale a ospitare temporaneamente i locali del Centro di Salute Mentale.

La proposta nasce dall’urgenza di porre rimedio al forte disagio vissuto da pazienti e famiglie in seguito al trasferimento del centro presso il Comune di Puglianello, avvenuto lo scorso 16 febbraio.

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