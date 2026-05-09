La Corte d’Appello di Napoli ha emesso sentenza di non doversi procedere a carico di A. P., 71 anni di Montesarchio, difeso dall’avvocato Vittorio Fucci. L’uomo era imputato di falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative, di Falsità materiale commessa dal privato, di contraffazione di altri pubblici sigilli o strumenti destinati a pubblica autenticazione o certificazione e uso di tali sigilli e strumenti contraffatti.

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