Continua l’attività di prevenzione della Polizia di Stato per garantire la sicurezza della circolazione stradale e il rispetto delle norme di prudenza e di diligenza stabilite dal Codice della Strada.

In particolare nel corso di un ordinario servizio di vigilanza stradale, una pattuglia della Polizia Stradale di Benevento, notava, sulla SS372 Telesina, un mezzo pesante che procedeva sbandando e, quindi, prontamente intimava l’Alt. Il conducente guidava facendo uso del cellulare e senza cintura di sicurezza e, pertanto, veniva sanzionato ai sensi degli artt. 173 e 172 del C.d.S. Si procedeva, altresì, alla sospensione della patente di guida.

Dal controllo emergeva che il conducente è noto sui social, in quanto autore di video dichiaratamente contrari alle norme di comportamento previste dal Codice della Strada.

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