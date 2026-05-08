Stellantis: amplia partnership con Leapmotor, focus sulla Spagna**

Roma, 8 mag. .- (Adnkronos) – Si rafforza la partnership strategica fra Stellantis e Leapmotor: lo comunica il gruppo guidato da Antonio Filosa spiegando che con questo sviluppo annunciato Stellantis “intende spingere sull’accessibilità dei BEV e accelerare il time-to-market per i nuovi modelli, ampliando le iniziative di acquisto congiunto di LPMI” la Joint venture controllata al 51% da Stellantis. L’iniziativa ha per il momento un forte focus sulle attività in Spagna con l’aumento della stabilimento di Saragozza (sito storico di produzione Opel) dove nascerà un nuovissimo SUV elettrico a batteria Opel del segmento C che sarà progettato e concepito a Rüsselsheim ma verrà aggiunto su una nuova linea insieme al modello C-SUV B10 di Leapmotor. Questo sviluppo consentirà al nuovo modello di beneficiare di componenti forniti da LPMI, aumentando l’accessibilità economica: il modello – grazie a un tempo di sviluppo inferiore a due anni, sfruttando la partnership con Leapmotor – dovrebbe essere in vendita già nel 2028.. Coinvolto nel processo anche lo stabilimento Stellantis di Villaverde al quale saranno assegnati futuri prodotti Leapmotor per i mercati europeo e globale. Diversi modelli – si sottolinea – “saranno prodotti in linea con i requisiti Made-in-Europe, con il trasferimento della proprietà dello stabilimento alla controllata spagnola di LPMI”.