Urla continue, rifiuti abbandonati ovunque, insulti gratuiti. E fin qui, nulla di nuovo. Anzi, siamo ormai nella decadente normalità delle notti a San Giorgio del Sannio. Ma poi a schiamazzi e bagordi si aggiungono bottiglie di birra scagliate contro i muri o in strada. E, ancora, i lavoratori di una kebabberia chiusi nel loro stesso locale.

I fatti, ricostruiti attraverso il racconto di diversi testimoni diretti, si sono verificati nella notte tra sabato e domenica scorsi.

Intorno all’1.30 un gruppo di oltre dieci ragazzi reduci dai festeggiamenti per la promozione della squadra locale di calcio – ci sono anche minori – si ritrova al locale ‘Mr Kebab’, viale Spinelli. I ragazzi sono su di giri, cori e grida, accendono un fumogeno all’esterno tra il marciapiede e gli stalli per le soste, cominciano a infastidire chi lavora nell’attività.

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