Si è riunito ieri il consiglio provinciale, convocato per la prima sessione di Bilancio e per la nomina delle Commissioni Consiliari permanenti.

I lavori del Consiglio si sono aperti con una discussione in Aula sui primi due argomenti iscritti all’ordine del giorno ovvero il Documento unico di programmazione economica ed il Bilancio di previsione, entrambi argomenti che erano stati trattati in sede di conferenza di capigruppo, dopo l’adozione delle relative delibere presidenziali e l’esame del collegio dei Revisori dei Conti. Gli argomenti della sessione di Bilancio sono stati discussi congiuntamente. Il consigliere Pasquale Viscusi, esponente di ‘Sannio Insieme’, il primo a prendere la parola, ha annunciato l’astensione sui due punti affermando “di non voler con questa decisione disconoscere il lavoro dell’ente, quanto piuttosto di voler porre l’attenzione su alcune criticità dell’azione di governo ed istituzionale, nonché sulla carenza di risorse finanziarie da investire sul territorio su strade e scuole tanto che al momento gli interventi non possono ritenersi incisivi. Maggiore, poi, a giudizio del consigliere, deve essere il coinvolgimento del Consiglio su decisioni tanto rilevanti per individuare e realizzare programmi ed interventi a favore del territorio”.

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