Piacenza, donna trovata morta in casa: uccisa a coltellate, fermato il marito

Piacenza, 8 mag. (Adnkronos) – Femminicidio a Piacenza. Una donna di 55 anni, macedone, è stata trovata morta in casa: fermato il marito, connazionale, 60enne.

A dare l’allarme una chiamata arrivata al 112 intorno alle 15.30. Dalle prime informazioni la donna sarebbe stata uccisa con un’arma da taglio. Sul posto sono intervenuti i carabinieri

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