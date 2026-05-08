Finito nei guai un parcheggiatore abusivo, beccato più volte dalla Polizia Municipale di Benevento, mentre esercitava illegalmente l’attività in diverse aree della città.
L’uomo, un 50enne del capoluogo, già noto alle forze dell’ordine per episodi analoghi, era stato fermato dagli agenti della Municipale nel corso di specifici servizi di monitoraggio predisposti per contrastare il fenomeno dei parcheggiatori abusivi, particolarmente segnalato dai cittadini.
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