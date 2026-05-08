“Un altro segnale tangibile di attenzione e vicinanza del Governo verso il Sannio. Grazie al decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, di concerto con il Ragioniere Generale dello Stato, numerosi Comuni della nostra provincia ricevono risorse fondamentali per la messa in sicurezza del territorio, il contrasto al dissesto idrogeologico e la manutenzione degli edifici pubblici”.

Con queste parole Domenico Parisi, commissario della Lega per la provincia di Benevento, esprime profonda soddisfazione per l’assegnazione dei fondi che andranno a finanziare interventi strategici in numerose realtà locali del Beneventano.

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