Villa comunale chiama, piazza Castello risponde. Dopo il comizio di presentazione della lista di Giovanni Ceniccola ‘Guardia Orizzonte Comune’ (lunedì 4 maggio), due giorni fa è stato il turno della compagine del sindaco uscente Raffaele Di Lonardo, ‘Insieme per Guardia’, (ri)presentarsi in un incontro pubblico all’elettorato guardiese.

E lo ha fatto carte alla mano, quelle del bilancio comunale ereditato dalla precedente amministrazione «gravato da circa 500mila euro di debiti – svela la fascia tricolore ai cittadini presenti –. Se non avessimo risolto la difficile situazione economico finanziaria dell’ente, Guardia Sanframondi avrebbe rischiato il dissesto. Siamo stati tacciati di non aver saputo comunicare quanto fatto. Ma abbiamo dovuto lavorare in silenzio e con concretezza, perché il momento non era facile per la nostra comunità. Non è stato semplice risanare il bilancio, ha comportato togliere risorse a tanti interventi che avremmo voluto fare. Ma oggi, dopo tanti sacrifici, i conti sono tornati in ordine».

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