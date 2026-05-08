Consegnato formalmente alla Ditta aggiudicataria l’appalto. Presso la Rocca dei Rettori il Presidente della Provincia di Benevento, Nino Lombardi, ha presieduto una riunione di lavoro per quanto concerne i lavori per il completamento dell’ultimo tronco della costruzione della Strada a scorrimento veloce Fondo Valle Isclero. Alla riunione ha preso parte il Consigliere Provinciale Alfonso Ciervo, i rappresentanti della Soprintendenza ai beni culturali, i responsabili del Settore Infrastrutture della Provincia e i titolari della Ditta affidataria del completamento dell’arteria.

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