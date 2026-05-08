Intensificati i controlli di prevenzione sul territorio da parte dei Carabinieri di Benevento. I militari hanno tratto in arresto un 34enne di Benevento, per il reato di evasione.

L’uomo, sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, è stato sorpreso lungo corso Garibaldi, all’altezza del civico 47, senza alcuna autorizzazione dell’autorità giudiziaria e in violazione delle prescrizioni impostegli. Nel medesimo contesto operativo, i militari hanno dato esecuzione a un ordine di carcerazione nei confronti di 50enne, anch’egli residente nel beneventano.

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