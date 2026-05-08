La parola “fine” sull’inchiesta per il crollo di un’ala del cimitero saticulano, avvenuto il 19 gennaio 2023, è tutt’altro che scritta. Nonostante la Procura avesse avanzato una richiesta di archiviazione per i cinque indagati, la ferma opposizione delle parti offese ha riaperto i giochi. Il fulcro della vicenda è l’istanza presentata dagli avvocati Alessandro Della Ratta ed Ettore Marcarelli, legali rappresentanti di 18 parti offese.

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