La notizia di un esposto presentato per far luce sulla progressione di carriera di una funzionaria all’Urbanistica provoca le prime reazioni. A manifestare preoccupazione per quanto portato alla luce nei giorni scorsi da Il Sannio Quotidiano, è la segreteria territoriale della Fp Cgil.

La sigla provinciale, guidata dal segretario Domenico Raffa, ha espresso innanzitutto “profonda indignazione per il persistente silenzio dell’amministrazione comunale di fronte alle legittime istanze dei lavoratori e diffida formalmente l’ente”. Viene ricordato che “nonostante i solleciti inviati, l’amministrazione continua a ignorare richieste fondamentali, dalla semplice assegnazione di una saletta sindacale alla discussione di un documento cruciale sulle gravi criticità del personale”. “Il mancato riscontro configura una lesione delle corrette relazioni sindacali e un totale disinteresse verso il benessere organizzativo” dichiarano gli esponenti della rappresentanza sindacale unitaria e la segreteria aziendale.

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