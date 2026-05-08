Ieri abbiamo parlato dei preparativi in corso per il Festival del libro di Ceppaloni, tre giorni in programma dal 22 al 24 maggio che si svolgerà nel Castello normanno.

‘Felice’, acronimo di Festival del Libro di Ceppaloni, è insieme il titolo della rassegna e il nome del personaggio scelto come simbolo di questa manifestazione. “Felice”, spiegano dal Comune, “accompagnerà cittadini, studenti, lettori e visitatori in un percorso dedicato alla scoperta delle storie, alla valorizzazione della lettura e alla promozione del pensiero critico.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia