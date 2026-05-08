Conferito l’incarico tecnico ad effettuare la copia forense dei contenuti del tablet e dello smartphone in possesso dell’ex dirigente comunale Gennaro Santamaria, in carcere dallo scorso 30 marzo, con l’accusa di concussione ai danni di un professionista tecnico per alcune pratiche edilizie.

Il compito di analizzare i dispositivi è stato affidato dal sostituto procuratore, Maria Colucci, all’ingegnere Lorenzo Laurato. Rispetto all’accertamento tecnico irripetibile, l’avviso dell’udienza di ieri era stato notificato non solo a Santamaria e al denunciante, ma anche alla dirigente comunale, Antonella Moretti, ora non più preposta al settore Urbanistica, e alla funzionaria dello stesso settore, Maria Antonella Matticoli.

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