Partire col piede giusto. Questo l’obiettivo del Benevento che si appresta a fare il suo esordio nella Supercoppa Serie C. Al di là del fatto che la gara decisiva per l’assegnazione del trofeo sarà quella con il Vicenza del 16 maggio, la truppa giallorossa punta comunque a ottenere il massimo dal faccia a faccia di domani con l’Arezzo.

Certo, le possibilità di annullare il gap con la squadra guidata da Fabio Gallo sono poche – servirebbe una vittoria con almeno quattro gol di scarto -, ma la Strega vuole comunque ritrovare un successo che manca dalla trasferta dello scorso 6 aprile a Salerno e che in casa non si vede addirittura dal 15 marzo, quando Maita e soci riuscirono a battere, non senza modiche turbolenze, il Foggia.

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