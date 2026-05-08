Il trofeo dei campioni: la Supercoppa incorona la regina della Serie C tra le vincitrici dei tre gironi. Una competizione che ha modificato il suo format a partire dal 2015 e che ha regalato, sin dalla sua istituzione nel lontano 2000, storie da incorniciare e particolari inaspettati. L’ultima squadra ad aggiudicarsi la coppa dopo aver vinto il girone C è stata il Catanzaro di Stefano Scognamillo, nella stagione 2022/2023 contro Feralpisalò e Reggiana: un double storico per i giallorossi che arrivarono alla competizione dopo aver riscritto record su record in Serie C.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia