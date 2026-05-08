Ieri pomeriggio, al teatro De la Salle di Benevento, si è svolto il primo appuntamento dell’ “Officina delle Aree Interne – Le Radici e il Futuro: Idee in Movimento”.

L’iniziativa, promossa dal vicepresidente regionale della commissione Trasporti Pellegrino Mastella, punta a costruire un tavolo di confronto tra istituzioni, imprese professionisti e cittadini per elaborare insieme delle proposte di sviluppo delle aree interne da portare poi all’attenzione della regione Campania.

L’incontro di ieri, dal titolo “Collegare il Sannio: infrastrutture, isolamento, mobilità quotidiana”, si è concentrato sul tema dei trasporti.

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