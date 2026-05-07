Ritrovarsi nel torneo dei campioni, una routine alla quale solo chi è abituato a vincere riesce ad adattarsi. È ciò che è successo a Stefano Scognamillo, protagonista assoluto del trionfo giallorosso di questa stagione: un campionato vissuto da leader che ha permesso alla Strega di poter contare su un autentico condottiero, simbolo del percorso sannita.

Per il difensore del Benevento, il primo appuntamento in Supercoppa arriva in un’occasione unica: al “Vigorito”, infatti, l’ex Catanzaro ritroverà un vecchio compagno davvero speciale. Anche Pietro Cianci è stato uno dei pezzi pregiati della cavalcata da record dei calabresi nella stagione 2022/2023, chiusa con la conquista della Serie B.

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