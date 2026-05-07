Dirigente alla Cultura ma non si occuperà della Cultura. Il tourbillon di incarichi vede protagonista Antonella Moretti, come noto non più al vertice del settore Urbanistica.

Un decreto sindacale le attribuiva la dirigenza del VII Settore ‘Cultura – Turismo – Istruzione e Sport’, ma con esclusione del IV Servizio, ossia ‘Istruzione e rapporti con l’Università’ la cui dirigenza restava attribuita all’avvocato Vincenzo Catalano.

L’inchiesta sull’ex dirigente del Comune di Benevento, Gennaro Santamaria, continua a tenere banco. E se nelle aule giudiziarie il corso dell’inchiesta avrà i suoi tempi e produrrà i suoi effetti, è sul piano politico-amministrativo che la vicenda sta infiammando il dibattito e mettendo a dura prova anche la maggioranza.

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