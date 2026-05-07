Si amplia il ‘perimetro’ della società Romano nell’area Pip di Apice.

La Spa con sede a Castello di Cisterna ha scritto al Comune il 18 dicembre scorso: obiettivo, l’assegnazione di un nuovo spazio dove realizzare una sede della società per la produzione di componentistica automotive adatta allo street food.

Come emerge da un atto licenziato ieri dal settore tecnico, si tratta di una superficie complessiva di 804 metri quadri nel Piano di insediamento produttivo di Spina; una parte di questo terreno, urbanizzato e servito da fogne, acqua ed energia elettrica, risulta abbandonato, mai oggetto di richieste di insediamento.

La Romano ha presentato al Comune un progetto che prevede la costruzione di un capannone e la messa in esercizio il prossimo ottobre, e l’assunzione di cinque lavoratori in fase di avvio (un tecnico progettista e designer degli imballaggi e quattro operai addetti alla produzione).

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