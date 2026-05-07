La salute nel piatto? “Insalata di farro con olive e prosciutto pranzo top”, il consiglio del nutrizionista

Roma, 7 mag. (Adnkronos Salute) – Ritrovare l’energia ma anche la forma fisica. Sono i ‘desiderata’ più popolari in questa stagione. E il principale problema da risolvere è: cosa portare a tavola per ridurre le calorie senza ridurre il vigore? “Dobbiamo tenere presente che il nostro nemico principale è lo stress”. Il pranzo può far parte del problema: “Lo stress si localizza a livello addominale, abbiamo con difficoltà digestive, lievi mal di pancia, disagio. Tutto leggero ma estremamente fastidioso, anche perché spesso consumiamo, in fretta, piatti che sono difficili da digerire”, spiega all’Adnkronos Salute il nutrizionista e fitoterapeuta Ciro Vestita che suggerisce: “I cereali, come il farro e ancora meglio il poco considerato miglio, possono essere nostri alleati per energia, forma e gusto”.

La soluzione pratica quindi? “Il cereale più antico del mondo, persino il termine farina deriva da farro. E’ un’ottima base per un insalata energetica, poco calorica e sana. Con qualche pomodorino e foglie di basilico è già un piatto eccezionale. Si possono aggiungere delle buone olive di qualità che danno sapidità, qualche pezzetto di prosciutto o di parmigiano. In questo modo avremo un piatto energizzante, leggero e senza eccessive calorie. Si digerisce con facilità e non ‘asseconda’ lo stress ma aiuta l’intestino”. E i vantaggi sono ancora maggiori se si sceglie un “altro cereale, desueto ma assai benefico: il miglio. Ha due grandi valenze: primo è senza glutine, quindi è estremamente facile da digerire; secondo, è molto nutriente perché è fatto praticamente da carboidrati semplici e complessi nello stesso tempo che danno molta energia. Può essere gradevole in un’insalata semplice. Basta farlo bollire, condirlo con olio di oliva, mettere dei pezzetti di prosciutto, qualche verdurina, mettere tutto in una schisetta e mangiarlo a pranzo. E’ un piatto delicatissimo, economico, estremamente energizzante e perfetto per chi vuole perdere peso”.

Anche la frutta, scelta bene, “può essere una soluzione. A pranzo, per esempio, la banana è un’opzione perfetta per tre motivi: primo perché è ricchissima di potassio, secondo perché di altissima digeribilità, terzo perché è pratica, e una soluzione senza cercare piatti strani a pranzo”. Ma attenzione, quelle mature sono più digeribili e permettono un uso immediato dell’energia, quelle verdi, “come indica uno studio recente, migliorano e potenziano la flora intestinale”. E visto che si avvicina la stagione adatta, al pranzo si possono aggiungere “le ciliegie che hanno pochissimi zuccheri, sono altamente digeribili e sono buonissime. Tra l’altro tre etti di ciliegie possono rappresentare un pasto completo che potenzia la flora batterica intestinale”.