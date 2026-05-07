Un elemento di novità molto rilevante nelle indagini preliminari relative alla concussione contestata all’ex dirigente comunale Gennaro Santamaria.

Ieri mattina nel carcere ‘Michele Gaglione’ a Capodimonte, si è svolto interrogatorio condotto personalmente dal procuratore Nicola D’Angelo insieme al sostituto procuratore Maria Colucci, con l’indagato che ha risposto alle domande, mutando radicalmente atteggiamento rispetto al silenzio fin qui serbato. Ad assistere l’indagato, i suoi difensori, gli avvocati Antonio Di Santo e Andrea De Longis.

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