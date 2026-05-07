«Politica non è potere ma servizio per i cittadini; chi semina raccoglie sempre e comunque; la condivisione e la partecipazione di tutti devono essere elementi sempre presenti nei progetti futuri; occorre dar vita a un cambiamento che abbia una visione vera di futuro».

Come prime parole pubbliche da candidato a sindaco, Giovanni Ceniccola sceglie di citare quelle pronunciate dal monsignor Giuseppe Mazzafaro giovedì 30 aprile, in visita pastorale presso la casa comunale di Guardia. «Faccio mie le parole di sua eccellenza perché riassumono gli stessi principi della nostra proposta amministrativa», dice Ceniccola davanti al nugolo di cittadini radunatisi alla villa comunale per il comizio di presentazione della lista ‘Guardia Orizzonte Comune’.

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