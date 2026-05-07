Aggiudicato l’appalto per la realizzazione del nuovo depuratore cittadino all’azienda ‘Di Vincenzo Dino & C. Spa’.

La società ha avuto la migliore valutazione nella gara istruita da Sogesid su impulso del commissario unico alla depurazione, Fabio Fatuzzo.

L’appalto prevede la progettazione esecutiva e lo svolgimento dei lavori per la nuova infrastruttura: un nuovo impianto di depurazione a membrana in contrada Scafa (investimento per 36 milioni) e l’interconnessione con l’impianto di depurazione in zona Asi, e al tempo stesso opere di collettamento e irregimentazione delle condotte fognarie per dieci chilometri. Il tutto per riuscire a lavorare e depurare fanghi fognari per l’intera popolazione cittadina (ulteriore investimento per circa 11 milioni).

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