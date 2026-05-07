A Morcone, dopo l’approvazione del Rendiconto del Comune, ha deciso di intervenire nel dibattito politico il capogruppo della minoranza consiliare di “Morcone al Centro”, Giampaolo Perugini.

Un dibattito rimasto sottotraccia per i primi tre anni del mandato di Luigino Ciarlo, che trova invece oggi modo di esprimersi grazie a Perugini.

Il Consigliere afferma che, nonostante i conti siano in ordine, il paese resta fermo: “per l’opposizione, infatti, il problema non è nei numeri in sé, ma in ciò che rappresentano: non basta rispettare le regole contabili se poi mancano risultati concreti. I cittadini chiedono opere, servizi, risposte che tardano ad arrivare. E tutto questo continua a non vedersi”.

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