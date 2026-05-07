L’attesa non sarà quella delle grandi sfide, ma il Benevento proverà comunque ad approcciare alla gara di sabato con l’Arezzo con l’entusiasmo di sempre e soprattutto con la voglia di fare bottino pieno. Non sarà scontato, perché per via di quanto successo nel match d’esordio di Supercoppa, il vero snodo cruciale sarà quello con il Vicenza della prossima settimana. Questo potrebbe anche condizionare le scelte di formazione di Floro Flores, chiamato a gestire la necessità di far ritrovare il ritmo partita a quei titolari che, dopo la promozione in Serie B, non hanno avuto più la stessa continuità di impiego e l’esigenza di evitare rischi dal punto di vista disciplinare, per non perdere pedine preziose per la trasferta del 16 maggio al ‘Menti’.

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