Il sindaco Clemente Mastella ha incontrato ieri mattina i capigruppo di maggioranza per una ricognizione politico-programmatica in visto dell’ultimo anno di consiliatura. “Nel corso della riunione – si legge in una nota -, i capigruppo hanno ribadito al Sindaco piena fiducia politica nell’operato dell’amministrazione e hanno concordato una unitaria e compatta linea d’azione per portare a termine il programma di mandato e completare la trasformazione migliorativa della città con opere che cambieranno in meglio il volto della stessa. Il programma Pnrr, il Prius e la mole di investimenti che l’amministrazione ha realizzato e realizzerà rappresentano uno stimolo straordinario ad andare avanti con serenità e determinazione”.

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