Made in Europe: Pedullà (M5S) spinge per il rafforzamento economico dell’Ue

Bruxelles, 6 mag. (Adnkronos) – “Se ci impegnassimo tutti un po’ di più, a partire dall’Europa, che spende molto e male per dare risorse agli editori, per dare queste risorse ai cittadini che vogliono informarsi, sono sicuro che si potrebbe fare molto di più. Il Made in Europe è una direzione che dobbiamo assolutamente perseguire”. Lo dice il vice capo delegazione del M5S al Parlamento Europeo Gaetano Pedullà, in occasione del dibattito organizzato da Italiavanti, progetto editoriale di SocialCom, nel quale, a Bruxelles, si discuterà sui dati, sulla percezione e sulle dinamiche del dibattito digitale e della partecipazione sociale.

Per Pedullà, “si investe poco da parte dell’Europa per far comprendere che cosa si fa a Bruxelles e a Strasburgo. Gli editori hanno più interesse a comunicare con cittadini distratti, che non hanno neanche voglia spesso di capire fino in fondo che cosa sta accadendo attorno a noi”.

L’Europa, continua l’eurodeputato, “è nata per difendere i nostri interessi dai giganti statunitensi e asiatici. Oggi abbiamo i Paesi Brics e, a maggior ragione, abbiamo bisogno di rafforzare i nostri mercati. Dentro la sinistra c’è un dibattito, in una dimensione che noi del Movimento 5 Stelle abbiamo sempre contrastato, in particolari situazioni: penso alla difesa del riso europeo. Noi del Movimento 5 Stelle abbiamo votato in difformità dal gruppo Left e pensiamo che su queste questioni, anche nella sinistra più estrema, sia necessario un supplemento di riflessione”, conclude.