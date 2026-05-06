Paolucci ha ufficialmente avviato anche nel Sannio il percorso di confluenza tra ‘Indipendenza e Futuro Nazionale’. Tanti i temi toccati.

“Innanzitutto la diversità con la destra di Governo”, questo il primo riscontro venuto fuori dall’evento di ieri mattina a Palazzo Paolo V.

All’incontro presente il coordinatore di Indipendenza di Napoli, Mimmo De Mattia, Lello Di Capua, coordinatore regionale di Futuro Nazionale e Sabino Morano, Fondatore di Futuro Nazionale ad Avellino. Tutti, nei loro interventi, hanno affermato che la collocazione naturale di Futuro Nazionale è nel centrodestra, ma si tratta di una collocazione che non andrà in porto se il centrodestra “non intenderà ridiscutere le sue politiche a livello internazionale e nazionale”. Affrontati anche i temi del Sud e della questione sociale, sempre più impellente. Dopo aver tracciato in linea di massima i concetti generali, non sono mancati anche interventi sul piano locale.

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