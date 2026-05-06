La sfida con l’Arezzo si avvicina e per il Benevento l’ambizione di trionfare in Supercoppa inizia a dover trovare il conforto della realtà. Quella di sabato non sarà una sfida decisiva, ma è evidente che la formazione giallorossa la affronterà con la stessa mentalità che ne ha caratterizzato il percorso in questa stagione. La voglia di vincere pervade la Strega, cosa che è emersa nitidamente anche dall’allenamento di ieri mattina, svolto a porte aperte all’antistadio ‘Imbriani’. Il gruppo ha lavorato con intensità, applicazione e il solito spirito competitivo, cosa tutt’altro che scontata in un momento in cui, dopo aver centrato l’obiettivo promozione, il rischio di un fisiologico calo di tensione può essere dietro l’angolo.

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