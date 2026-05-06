Approvato in linea tecnica il “Progetto dei Servizi di Igiene Urbana” dell’Ente d’Ambito servizio rifiuti – Ato di Benevento. Il disciplinare tecnico, realizzato con il contributo del Conai, definisce per ogni singolo comune costituente l’Ato rifiuti – con la sola eccezione della città capoluogo che continuerà ad avvalersi della propria partecipata Asia – le caratteristiche e le modalità di erogazione dei singoli servizi che costituiscono il sistema di gestione integrata dei rifiuti urbani (raccolta, trasporto ed avvio a recupero dei rifiuti, spazzamento manuale e meccanizzato), redatto in base ai dati riguardanti le caratteristiche sociodemografiche, urbanistiche, morfologiche e produttive dei comuni come trasmessi dalle singole amministrazioni.

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