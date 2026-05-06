Adempimenti esecutivi per la sentenza avente ad oggetto il contenzioso relativo ai suoli su cui sorge la discarica in località Tre Ponti, nel territorio comunale di Montesarchio. La stessa è stata emessa dal Consiglio di Stato nel 2025 in ossequio al verbale-accordo tra Provincia e l’Ente d’Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani-Ato Rifiuti di Benevento, per darvi attuazione, a partire dalla perizia di stima delle aree.
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