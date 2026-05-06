Un altro caso scuote Palazzo Mosti. Stavolta la lente d’ingrandimento si sposta sui concorsi.

Nei giorni scorsi l’avvocato Roberto Prozzo ha presentato un’istanza formale chiedendo all’amministrazione comunale di intervenire in autotutela, cioè di verificare ed eventualmente annullare alcuni provvedimenti ritenuti illegittimi. La richiesta è stata inviata al segretario generale, al sindaco Clemente Mastella, alla Procura della Corte dei Conti della Campania e alla Procura della Repubblica di Benevento. L’attenzione si concentra sulla posizione di una funzionaria del settore Urbanistica, la dottoressa Maria Antonella Matticoli, finita tra gli indagati nell’inchiesta che ha portato all’arresto del dirigente comunale Gennaro Santamaria.

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