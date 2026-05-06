Eppur qualcosa si muove. Non è tanto, è già tardi, potrebbe affermare qualcuno ma intanto… Sì perché gli uffici del Comune, quelli interessati dalla vicenda Santamaria hanno subito, per ora, una piccola variazione.

Il sindaco Clemente Mastella ha decretato di attribuire al segretario generale Riccardo Feola la dirigenza del VI Settore (Urbanistica) fino al 24 maggio 2026, nelle more dell’adozione di differenti provvedimenti. Feola che poi lascerà l’incombenza a Giancarlo Corsano attuale responsabile del settore Urbanistica presso la Provincia di Benevento. Allo stesso modo, sempre il sindaco Mastella ha deciso di attribuire all’architetto Antonella Moretti la dirigenza del VII Settore (Cultura-Turismo-Istruzione e Sport), con esclusione del IV Servizio ‘Istruzione e rapporti con l’Università’ la cui dirigenza resta all’avvocato Vincenzo Catalano.

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