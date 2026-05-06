Un successo che nasce da lontano, costruito tra programmazione e progetti: l’Arezzo è riuscito a riprendersi la Serie B, cancellando così le difficoltà del passato. Una stagione da applausi per la squadra allenata da Cristian Bucchi e disegnata dal direttore sportivo Aniello Cutolo, legato alla piazza amaranto da un rapporto davvero speciale: “Ad Arezzo ho vissuto un po’ tutto – racconta a Il Sannio Quotidiano –, dalle gioie di salvezze incredibili alle situazioni difficili. Siamo riusciti a costruire qualcosa di magnifico: ho sempre vissuto questo lavoro con un senso di responsabilità maggiore, conoscendo umori e sofferenze della piazza. E ogni giorno mi alimentavo per cercare di portare qualcosa di meraviglioso”.

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