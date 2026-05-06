Il Comune di Airola compie un passo concreto nella lotta al randagismo e nella tutela del benessere animale. È stato infatti pubblicato l’avviso pubblico per l’individuazione di medici veterinari liberi professionisti che aderiranno al “Piano di sterilizzazione gratuita di cani padronali”.

Il progetto, finanziato con fondi della Regione Campania, prevede il coinvolgimento di 100 cani regolarmente iscritti all’anagrafe canina (BDU), suddivisi in 70 femmine e 30 maschi. L’obiettivo dell’Amministrazione Comunale è duplice: ridurre il numero di abbandoni sul territorio e sostenere economicamente i proprietari di animali d’affezione.

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