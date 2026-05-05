Un passaggio nella direzione del raffreddamento della vertenza “Trotta Bus” quello registrato ieri con il ritorno in servizio di dodici autisti che erano stati sospesi dal servizio a partire dallo scorso 21 aprile (in un primo momento erano stati quindici, ma poi per tre il provvedimento era rientrato). Tutto era partito con il rientro nel piazzale di Santa Colomba di circa dieci bus, ritenuti dagli autisti, “non idonei al trasporto persone per problemi tecnici e manutenzione”.

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