È il dugentese Dario Sapone il nuovo campione italiano di pugilato categoria supergallo. Per celebrare il traguardo, si è svolta venerdì a una manifestazione organizzata dall’Asd Amd Sport Dugenta con il patrocinio del Comune di Dugenta.

Un momento di grande orgoglio per la comunità, che ha accolto con entusiasmo il prestigioso risultato raggiunto da Sapone.

La serata, presentata da Nicola Mastrocinque, ha visto la partecipazione del parroco don Giuseppe Oropallo, del sindaco di Dugenta Clemente Di Cerbo e dell’ex datore di lavoro Carmine Di Cerbo.

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