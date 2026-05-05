“Una parte del Pd si sta assumendo la grave responsabilità politica di affossare il campo largo, a causa di atti dissennati e attacchi chiassosi sleali. Ad Avellino e Benevento si sta compromettendo e si rischia di disperdere il patrimonio politico acquisito con le Regionali, con una miopia e una immaturità politica che hanno dell’incredibile”, così qualche giorno fa il coordinatore regionale di Noi di Centro Pasquale Giuditta. Oggi è giunta, seccata la risposta del Pd attraverso la segretaria cittadina, Rosa Razzano.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia