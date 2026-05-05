Taglio del nastro ieri mattina da parte della Dg dell’azienda ospedaliera “San Pio”, Maria Morgante per l’inaugurazione del nuovo reparto di Malattie Infettive guidato dal primario Angelo Salomone Megna. Quattro stanze singole per pazienti che è necessario mantenere in regime di isolamento, quattordici posti letto e un posizionamento tale da consentire una più veloce ospedalizzazione di utenti bisognosi di cure specialistiche e intensive, i rilievi del primario Salomone Megna.

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