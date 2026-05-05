Nel corso dell’inaugurazione del nuovo reparto Malattie Infettive, la dg Maria Morgante ha dettagliato su diverse iniziative e cantieri in avanzamento presso l’ospedale pubblico di Benevento.

“Ritengo, visto che i lavori stanno progredendo bene, che entro il 30 giugno sarà realizzato il nuovo Pronto Soccorso di Benevento”, la principale ma non unica novità annunciata per quella che rappresenterebbe una decisa svolta in termini di spazi e attrezzature e presidi medicali per gli utenti.

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