Il sindaco del Comune di Morcone Luigino Ciarlo ha annunciato la nascita del progetto ‘Morcone Paese Presepe’.

Spiega Ciarlo: “Un progetto che guarda al futuro valorizzando la nostra identità più autentica. Dal 2026 al 2030, Morcone intraprende un percorso strategico per diventare un simbolo riconoscibile tutto l’anno: non solo luogo del tradizionale Presepe Vivente, ma vero e proprio borgo-presepe, dove cultura, storia, spiritualità e comunità si incontrano”.

Per la realizzazione del progetto, il Comune di Morcone ha redatto un Documento di presentazione per definire gli obiettivi da realizzare, partendo dalla particolare conformazione paesaggistica del paese, che si presenta come un presepe disposto tra i monti, e sul suo evento più suggestivo, il Presepe nel Presepe, rappresentazione vivente della natività, che da oltre quarant’anni anima il centro storico e richiama ogni anno migliaia di visitatori da tutta Italia.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia