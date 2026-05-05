Al lungo elenco di colpi negli istituti scolastici nel Sannio, nella notte tra domenica e lunedì si è aggiunto il saccheggio del plesso di via Capoferri, a Sant’Angelo a Cupolo.

Ignoti si sono intrufolati nella sede centrale dell’Istituto comprensivo ‘Siani’ e hanno fatto man bassa di pc.

E’ stata l’amministrazione comunale a rendere noti i fatti: i ladri sono entrati da una finestra e hanno disattivato il sistema di allarme – modus operandi già registrato in altri casi in provincia -, dopodiché hanno trafugato 50 computer usati per la didattica, senza contare i danni a infissi e locali.

Ancora una volta un doppio sfregio, perché oltre al valore della refurtiva vengono sono stati sottratti strumenti preziosi per le lezioni.

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