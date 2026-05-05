Tanti i cusanesi che domenica pomeriggio sono accorsi sulla terrazza del palazzo comunale per assistere alla cerimonia pubblica che ha sancito formalmente l’entrata di Cusano Mutri nei Borghi più belli d’Italia.

Un traguardo che ha reso felice e orgogliosa la comunità cusanese, poiché sono tante le attività commerciali e ristorative del paese che vivono di turismo e che, con l’entrata nei Borghi, potranno beneficiare di un ritorno importante. Essere accettati in questa rete, infatti, significa ottenere uno dei riconoscimenti più prestigiosi nel panorama della valorizzazione dei piccoli centri storici italiani. Borghi più belli d’Italia è nato nel 2002 all’interno della Consulta del Turismo dell’Anci (Associazione Nazionale Comuni Italiani) e riunisce oggi appena 360 comuni selezionati in tutta la penisola sulla base di criteri estremamente rigorosi: qualità architettonica, integrità urbanistica, tutela del paesaggio, servizi turistici e capacità delle comunità locali di mantenere viva la propria identità. L’ingresso di Cusano in questo importante circuito certifica, quindi, l’assoluto valore del comune titernino oltre a rappresentare una grande opportunità di crescita in termini di attrattività turistica e promozione delle attività.

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