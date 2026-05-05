Report elaborazione dati del Mef riguardo i livelli redittuali medi in Italia e in Campania, con l’emersione di un dato non positivo che riguarda il beneventano. Infatti è sul nostro territorio che si colloca il Comune italiano con potere reddituale medio dei propri residenti risultante come il più basso in Italia, Castelvetere di Val Fortore con dato mediano di 12.196 euro.

Situazione speculare al Comune più ricco che risulta essere quello di Maccastorna, micro Comune in provincia di Lodi dove il dato è di 72.157 euro.

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