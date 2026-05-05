Una boccata d’ossigeno per le famiglie e le imprese di Airola. Il Consiglio comunale ha approvato all’unanimità la proposta di delibera 19/2026, introducendo ufficialmente la definizione agevolata delle entrate tributarie e patrimoniali. Il provvedimento, illustrato in aula dall’Assessore al Bilancio Antonello Laudanna, recepisce le facoltà concesse dalla legge 199/2025 per favorire il recupero dei crediti, specialmente quelli di difficile esigibilità.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia