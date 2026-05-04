Ha fatto centro la festa del Primo Maggio di Frasso Telesino “Terra e Musica”. Giunta alla sua settima edizione e organizzata dalla Pro Loco con il patrocinio del Comune, l’evento ha richiamato nel parco di San Vito, oltre a tanti frassesi, anche tanti visitatore dai paesi limitrofi.

Merito di un lavoro sinergico e di una formula indovinata che ha saputo coniugare i temi propri della Festa dei lavoratori con la valorizzazione del territorio e dei suoi prodotti tipici.

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