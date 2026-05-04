Il dibattito sullo stato della sanità continua ad essere ‘animato’. Dopo aver accolto le critiche mosse dai cittadini e tutta l’insoddisfazione per i servizi resi, c’è stato a più riprese l’intervento di politici ma anche associazioni. Oggi abbiamo voluto guardare al problema parlando con chi convive quotidianamente con il sistema ed abbiamo interpellato, a tal proposito, il presidente dell’ordine dei medici di Benevento, Luca Milano.

Il 29 aprile 2026 si è insediata la Consulta Deontologica Nazionale della FNOMCeO (Federazione Nazionale Ordine dei Medici). Segna un momento storico per la sanità italiana e un prestigioso riconoscimento per l’OMCeO di Benevento. Il Presidente Luca Milano, nominato componente dell’organo, delinea le sfide cruciali per il futuro della professione.

“Per me è stata una grande sorpresa ed un grande onore: ringrazio il Presidente della FNOMCEO Filippo Anelli e il Comitato Centrale per la fiducia accordatami. Far parte della Consulta Deontologica Nazionale della FNOMCeO significa avere la grande responsabilità di contribuire alla stesura del nuovo Codice Deontologico Medico, la carta d’identità della Professione Medica, «rotta maestra» per medici e odontoiatri. Metterò tutto il mio impegno a disposizione della Federazione Nazionale e di tutti i colleghi per tutelare i valori fondanti della nostra professione. Spero di esserne all’altezza e di riuscire a dare un mio piccolo contributo”.

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